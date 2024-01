Kretschmann würdigt Schäuble als großen Demokraten

Als Gestalter Europas, leidenschaftlichen Demokraten und großen Sohn des Landes hat der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den gestorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble gewürdigt.

"Mit Wolfgang Schäuble verliert unser Land eine ganz große politische Persönlichkeit", sagte Kretschmann am Freitag beim Trauergottesdienst im badischen Offenburg.

Der dienstälteste Parlamentarier habe das Land maßgeblich gestaltet, geprägt und getragen. Kretschmann bescheinigte ihm Wirkmächtigkeit über ein halbes Jahrhundert. Er habe Schäubles politisches Geschick, seine Ausdauer, seine Überzeugungsstärke und unglaubliche Urteilskraft immer sehr bewundert. "Er dachte die Dinge durch und dachte sie vom Ende her." Er habe auch hart und polemisch sein können, aber er habe immer auch Kompromisse gemacht, die er als Kardinaltugend der Demokratie und nicht als Schwäche angesehen habe.

Schäuble sei hinter seine Ämter im Dienst am demokratischen Staat zurückgetreten. "Das machte ihn selber zu einer Institution." Für Kretschmann bleibt Schäuble auch mit seiner großen Heimatverbundenheit in Erinnerung und mit seinem Humor. Unvergesslich bleiben für ihn Schäubles vielzitierte Worte: "Isch over".

Schäuble war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit im Kreis der Familie in seiner Heimatstadt Offenburg gestorben. Der Badener hatte wichtige politische Ämter inne: Er war Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Niemand gehörte dem Parlament länger an als er.

(dpa)