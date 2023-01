Betrunkene Autofahrerin beißt Polizist in die Hand

Eine betrunkene Autofahrerin hat einen Polizisten bei einer Ausweiskontrolle in die Hand gebissen.

Eine betrunkene Autofahrerin hat einen Polizisten bei einer Ausweiskontrolle in die Hand gebissen. Die 52-Jährige soll davor in der Gegend von Horb am Neckar (Landkreis Freudenstadt) mehrere Unfälle verursacht haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Im Rahmen ihrer Irrfahrt am Samstag streifte sie ersten Erkenntnissen zufolge ein entgegenkommendes Auto, stieß mit anderen Fahrzeugen und einem Straßenschild zusammen und landete schlussendlich im Straßengraben. Die Frau habe sich gegenüber den alarmierten Streifenbeamten nicht ausweisen wollen - diese durchsuchten sie und das Auto dann, um ihre Dokumente zu finden. Einen Atemalkoholtest habe sie abgelehnt, hieß es.

Die Frau soll die Beamten beleidigt, geschlagen und getreten haben. Einen von ihnen soll sie schließlich in die Hand gebissen haben. Der Beamte erlitt den Angaben nach jedoch keine schwere Verletzung. Der Frau wurde später Blut abgenommen. Ihr wird Verkehrsunfallflucht, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung vorgeworfen.

