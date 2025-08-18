Icon Menü
Trunkenheit am Steuer: Volltrunkene Mutter verursacht Unfall - drei Kinder im Auto

Trunkenheit am Steuer

Volltrunkene Mutter verursacht Unfall - drei Kinder im Auto

Eine Frau fährt mit fast vier Promille im Blut mit ihrem Wagen auf einen Parkplatz und rammt dort ein Auto. Mit im Fahrzeug sind auch drei Minderjährige.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Gegen die Frau wird nun ermittelt. (Symbolbild)
    Gegen die Frau wird nun ermittelt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Mit ihren drei minderjährigen Kindern im Auto und fast vier Promille im Blut hat eine Frau in Kämpfelbach (Enzkreis) einen Unfall verursacht. Die 36-Jährige sei mit ihrem Wagen auf einem Supermarkt-Parkplatz gefahren, teilte die Polizei mit. Dort sei sie mit dem Auto einer anderen Frau kollidiert.

    Bei der anschließenden Polizeikontrolle zeigte ein Alkoholvortest bei der 36-Jährigen einen Wert von 3,88 Promille an. Die Kinder wurden daraufhin zu einer Verwandten gebracht. Die Frau musste sowohl Führerschein als auch eine Blutprobe abgeben. Das Jugendamt sowie die Führerscheinstelle wurden von der Polizei informiert.

