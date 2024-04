Fußball-Olympiasiegerin Maier beendet Karriere

Fußballerin Leonie Maier holte Gold bei Olympia 2016 und wurde mit der DFB-Mannschaft 2013 Europameisterin. Nun hat sie genug vom Profi-Dasein.

Die 79-malige Fußball-Nationalspielerin Leonie Maier vom Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim beendet im Sommer ihre Karriere. Das teilte die TSG am Dienstag mit. Der Vertrag mit der Olympiasiegerin von 2016 in Rio und der Europameisterin von 2013 werde vorzeitig aufgelöst. "Alle, die mich kennen, wissen, was mir der Fußball bedeutet. Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen. Die Summe an Verletzungen haben mich aber immer wieder ausgebremst und machen Fußball spielen auf Top-Niveau leider nicht mehr möglich", sagte Maier laut Mitteilung.

Die 31-Jährige wechselte im vergangenen Sommer aus der englischen Women’s Super League nach Hoffenheim. Zuvor spielte Maier in der Bundesliga unter anderem für den FC Bayern München. "Ich blicke auf eine unvergesslich schöne Zeit zurück, die ich niemals missen möchte. Ich habe es immer als Privileg gesehen, Profifußballerin zu sein und auch für die Nationalmannschaft aufzulaufen und Erfolge zu feiern", sagte Maier, die mit den Bayern 2015 und 2016 deutscher Meister wurde.

(dpa)