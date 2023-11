Außer Kontrolle geratenes Auto auf Straße: Mann verletzt

Beim Zusammenstoß eines außer Kontrolle geratenen Autos mit seinem eigenen ist ein 65-Jähriger auf einer Bundesstraße bei Kusterdingen (Landkreis Tübingen) schwer verletzt worden.

Ein 44-Jähriger hatte beim Auffahren auf die Straße beschleunigt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei verlor er die Kontrolle, und sein Wagen wurde erst gegen die Leitplanke und dann gegen das Auto des Seniors geschleudert. Der 65-Jährige prallte daraufhin mit seinem Fahrzeug gegen die linke Schutzplanke und verletzte sich dabei schwer. Er kam am Freitag in ein Krankenhaus. Der 44-Jährige blieb unverletzt.

(dpa)