Pferd muss nach Kollision mit Auto getötet werden

Ein Autofahrer ist nachts auf einer Landstraße bei Rottenburg (Kreis Tübingen) mit einem freilaufenden Pferd zusammengestoßen.

Das Tier wurde laut Polizei so schwer verletzt, dass es noch am Unfallort von seinen Qualen erlöst und getötet werden musste. Der 26 Jahre alte Autofahrer bliebt unverletzt, an seinem Wagen entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Das Pferd war in der Nacht zum Dienstag von einer Koppel ausgebrochen und hatte die Fahrbahn gekreuzt.

