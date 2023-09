Unfall mit drei Schwerverletzten - darunter zwei Achtjährige

Zwei acht Jahre alte Mädchen und ein 18 Jahre alter Mann sind am Dienstagmorgen in Dettenhausen (Landkreis Tübingen) bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Abend stieß eine 76-Jährige mit ihrem Fahrzeug an einer Baustelle mit dem entgegenkommenden 18 Jahre alten Autofahrer zusammen. Der Mann kam mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und erfasste die beiden Achtjährigen. Die Mädchen stürzten in eine etwa einen Meter tiefe Baugrube. Sie kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der schwer verletzte 18-jährige Fahrer kam in eine Klinik. Die 76-Jährige erlitt einen Schock. Der Schaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

(dpa)