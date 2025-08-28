Autofahrer kracht in Wand von Fitness-Studio

Ein Autofahrer ist in Tuttlingen in die Hauswand eines Fitnessstudios gefahren und dabei verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stand der Mann an einer Ampel und fuhr dann los, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude wurde vollständig geräumt, weil die Statik nicht mehr gewährleistet werden konnte. Das Auto steckte in der Hauswand fest.

Wie schwer der Autofahrer verletzt wurde, ist bislang nicht bekannt. Er wurde in eine Klinik gebracht. Der genaue Unfallhergang blieb vorerst unklar. Ein medizinischer Vorfall vor dem Unfall könne laut Polizeisprecher derzeit nicht ausgeschlossen werden. Experten wurden nun beauftragt, die Statik des Gebäudes zu prüfen.