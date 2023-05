Männer sollen 46-Jährigen in Tiefgarage attackiert haben

Vier Täter sollen in Eislingen/Fils (Landkreis Göppingen) einen 46-Jährigen in eine öffentliche Tiefgarage gezogen und mit Fäusten auf ihn eingeschlagen haben.

"Dann bedrohten sie ihn wohl mit einer Pistole", heißt es in einer Mitteilung der Polizei Ulm vom Dienstag. Nach der Tat am Sonntagabend in Bahnhofsnähe seien die Angreifer mit einem Auto in Richtung Salach geflohen. Der 46-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Den Fluchtwagen stellte die Polizei im Zuge der Fahndung kurze Zeit später in Plüderhausen fest, wie es weiter hieß. Im Auto habe nur der 28-jährige Fahrer gesessen, der unter Drogeneinfluss stand. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Marihuana, eine Patrone sowie Bargeld im vierstelligen Bereich. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 28-Jährige wurde festgenommen.

Die Polizei in Eislingen (Landkreis Göppingen) nahm die Ermittlungen nach den weiteren Verdächtigen auf. Sie überprüft zudem die Hintergründe der Tat. Diese seien bislang noch unklar, hieß es. Es werde vermutet, dass sich Opfer und Täter möglicherweise kannten. Nach den derzeitigen Erkenntnissen lag wohl keine Gefahr für die Bevölkerung vor.

Die Ermittler suchen Zeugen, denen am Sonntag in Eislingen verdächtige Personen im Bereich des Bahnhofs, der Ludwigstraße sowie Stuttgarter Straße/Mühlbachstraße aufgefallen sind.

(dpa)