Mann greift Kundin in Tübinger Buchhandlung mit Messer an

Ein Mann soll eine Frau in einer Tübinger Buchhandlung mit dem Messer angegriffen und verletzt haben.

Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, wie schwer ihre Verletzungen sind, war zunächst noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Täter griff die Frau am Freitagmittag an, er wurde noch am Tatort festgenommen. Zu den Motiven und dem genauen Hergang der Tat machte die Polizei keine Angaben, die Ermittlungen seien aufgenommen worden. Zunächst hatte das "Schwäbische Tagblatt" berichtet.

(dpa)