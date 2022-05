Stuttgart wird 2024 Schauplatz von fünf EM-Spielen

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 werden insgesamt fünf Spiele in Stuttgart ausgetragen.

Das gab der europäische Verband UEFA am Dienstag in Wien bekannt. Demnach werden vier Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale am 1. Juli in der Mercedes-Benz Arena am Neckar stattfinden. Die EM in zehn deutschen Städten beginnt am 14. Juni und endet am 14. Juli 2024.

(dpa)