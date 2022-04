Ukraine-Krieg

vor 6 Min.

Luftbrücke aus Moldau: Geflüchtete landen in Stuttgart

Es ist der erste Flug der Luftbrücke für ukrainische Flüchtlinge aus Moldau nach Baden-Württemberg: Am Mittwochabend kamen etwa 120 Menschen aus der Hauptstadt Chisinau mit dem Flugzeug in Stuttgart an, teilte das baden-württembergische Migrationsministerium mit.