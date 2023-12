15-Jähriger soll Freundin gewürgt haben: Ermittlungen laufen

Die Hintergründe für den mutmaßlichen Tötungsversuch eines 15-Jährigen an seiner gleichaltrigen Freundin in Ulm bleiben bis auf weiteres unklar.

Die Polizei machte nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft am Samstag keine neuen Angaben dazu. Der Jugendliche soll seine Freundin gewürgt haben. Er ist wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft hatte der 15-Jährige am Mittwoch kurz vor Mitternacht den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass er seine Freundin umgebracht habe. Die leblose Jugendliche wurde bei einer Suchaktion in einem Wald im Stadtteil Wiblingen gefunden. Der Staatsanwaltschaft zufolge wurde sie wiederbelebt und kam in ein Krankenhaus. Ihr Zustand galt am Freitag als "äußerst kritisch".

Die Polizei hatte den Tatverdächtigen laut Mitteilung in der Nähe des Tatorts festgenommen, dabei habe er keinen Widerstand geleistet. Zur Tat hatte er sich nach Angaben vom Freitag bis dahin nicht geäußert.

(dpa)