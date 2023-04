Betrunkene Frau randaliert bei Oster-Gottesdienst

Eine betrunkene Frau hat am Ostersonntag den Gottesdienst in einer Kirche im Ulmer Stadtteil Böfingen gestört.

Danach randalierte die 30-Jährige noch in einer Straßenbahn, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. In der Kirche soll die Frau demnach schon herumgeschrien und -gespuckt haben. Die Polizei erteilte ihr dort einen Platzverweis. In der Bahn soll sie weiter geschrien und gegen die Scheiben geschlagen haben.

Als die Polizeistreife erneut anrückte, trafen sie die Frau an der Endhaltestelle an, wo sie den Angaben zufolge gerade "in eine Grünfläche defäkierte". Sie war nicht ansprechbar, beleidigte aber die Beamten, wie es weiter hieß. Die Frau wurde in Polizeigewahrsam genommen. Auf sie kommen mehrere Strafanzeigen und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

(dpa)