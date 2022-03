Ulmer Basketballer kassieren im Eurocup weitere Niederlage

Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm hat trotz einer couragierten Leistung im Eurocup seine vierte Niederlage nacheinander kassiert.

Am Dienstagabend verlor die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic gegen den Tabellenführer der Gruppe B Gran Canaria mit 93:94 (44:48). Die Ulmer bleiben in der Eurocup-Vorrundengruppe B auf dem siebten Platz. Die ersten acht der zehn Mannschaften der Gruppe erreichen das Achtelfinale, für Ulm stehen noch drei Spiele aus.

Nach Anlaufschwierigkeiten in der Verteidigung fanden die Ulmer durch einen 16:4-Lauf ins Spiel, dank zehn Dreiern in der ersten Hälfte lagen sie zeitweise mit acht Zählern Differenz vorne. Doch die Gäste aus gingen dank ihrer Größenvorteile mit einer Vier-Punkte-Führung in die Kabine.

Nach der Pause blieben die Schwaben stets in Schlagdistanz, vor allem dank des 18-jährigen Fedor Zugic (22 Punkte). Mitte des Schlussabschnitts holten sich die Ulmer durch einen 8:0-Lauf das Momentum. In einer spannenden Schlussphase gelang Gran Canaria 19 Sekunden vor Schluss der Siegtreffer.

