Von Pfarrerin geweckt: Obdachloser schläft in Gemeindehaus

Die Pfarrerin hat ihn geweckt: Ein wohnsitzloser Mann hat sich unbemerkt in einem Gemeindehaus in Ulm einschließen lassen und dort die Nacht verbracht.

Als er sich am Freitagmorgen weigerte zu gehen, rief die Pfarrerin die Polizei. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Der 45-Jährige war sehr betrunken und griff die Beamten an, als sie ihn aus dem Gemeindehaus führten. Außerdem hatte er offensichtlich Briefe aus Briefkästen gestohlen, die die Beamten bei ihm fanden. Nach einigen Stunden in Gewahrsam ließ die Polizei den Mann wieder gehen.

(dpa)