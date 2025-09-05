Massives Polizeiaufgebot wegen Streitgespräch in Tübingen

Das umstrittene Streitgespräch zwischen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) und dem baden-württembergischen AfD-Landeschef Markus Frohnmaier wird von einem massiven Aufgebot der Polizei begleitet. In den Seitenstraßen rund um die Halle in Tübingen waren zahlreiche Einsatzfahrzeuge zu sehen, die Eingänge zu dem abgesperrten Gelände wurden von Beamten kontrolliert.

Zur Zahl der Einsatzkräfte wollte ein Sprecher der Polizei keine konkreten Angaben machen. Im Vorfeld hatte es geheißen, man sei gut vorbereitet. Im Fokus der Einsatzkräfte stehen vor allem die angekündigten Demonstrationen gegen die Veranstaltung. Dort gebe es einige Teilnehmer, die die Veranstaltung verhindern wollten, so der Polizeisprecher. Aufgabe der Polizei sei es, genau das zu verhindern.

Bei dem Streitgespräch treffen am Abend Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und der stellvertretende Fraktionschef der AfD im Bundestag, Markus Frohnmaier aufeinander. An der Veranstaltung gab es bereits im Vorfeld scharfe Kritik. Gegner werfen Palmer vor, der AfD unnötig eine Bühne zu bereiten. Palmer will dagegen inhaltliche Schwächen der Partei aufzeigen und hält die Strategie der Nichtbeachtung der AfD für gescheitert.