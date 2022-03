Freiburgs OB Horn fordert mehr Maßnahmen für Klimaschutz

Der Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn hat sich selbstkritisch zu den Klimaschutzvorhaben seiner Stadt geäußert und zugleich mehr konkrete Maßnahmen gefordert.

"Bei weitem ist es nicht so, dass wir alle unsere Ziele erreichen würden", sagte das parteilose Stadtoberhaupt am Donnerstag bei dem Online-Kongress Klimaneutrale Kommunen in Freiburg. Man sei ständig auf der Suche nach neuen, innovativen Ideen. Letztlich könne man die eigenen Klimaschutzziele aber nur durch konkrete Maßnahmen erreichen.

Die Stadt gilt als Vorreiter in Sachen Klimaschutz und hat sich das Ziel gesetzt, bis im Jahr 2038 klimaneutral zu sein. Das bedeutet, dass nur so viele Emissionen freigesetzt werden, wie die natürliche Umgebung aufnimmt oder kompensiert werden kann.

Horn sagte, er habe wenig Verständnis, wenn Bürgermeister sich nicht wirklich dem Klimaschutz widmeten. Er sehe aber bei den Kommunen bei sich in der Region eine große Bereitschaft, das Thema anzugehen. Zugleich betonte der Freiburger OB, dass die Städte in Sachen Klimaschutz stark gefordert seien und auch die Bürger und Unternehmen ihren Beitrag leisten müssten.

Als Beispiel für Klimaschutzvorhaben in Freiburg nannte Horn etwa den geplanten neuen Stadtteil Dietenbach, der Platz für rund 16.000 Menschen bieten und klimaneutral umgesetzt werden soll. Die geplante Solaranlage auf dem neuen Stadion des SC Freiburg gehöre zudem zu den größten Anlagen auf einem Stadiondach weltweit und trage ebenfalls zum Klimaschutz bei.

