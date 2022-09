Ungeklärtes Abwasser führt zum Tod von Forellen

Ein verstopftes Abflussrohr hat dafür gesorgt, dass ungeklärtes Abwasser über einen Überlauf in den Weidenbach in St.

Georgen gelangt ist und zum Tod von rund 30 Forellen führt hat. Wie die Polizei am Montag weiter mitteilte, fanden Kinder am Sonntag mehrere verendete Fische. Das Abwasser wurde daraufhin aufgefangen und geklärt, ein Fachbetrieb beseitigte die Verstopfung des Ablaufrohres. Danach konnte kein ungereinigtes Abwasser mehr in den Bach im Schwarzwald-Baar-Kreis gelangen. Der Bach ist ein Zufluss zur Brigach.

(dpa)