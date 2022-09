Walker: Offene Fragen nach Ankündigung von AKW-Notreserve

Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) sieht offene Fragen nach der Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), dass zwei von drei verbliebenen Atomkraftwerken in Deutschland bis Mitte April als Notreserve dienen sollen - darunter Neckarwestheim in Baden-Württemberg.

"Wir werden mit dem Bund schon morgen und in den nächsten Tagen das weitere Vorgehen besprechen und insbesondere sicherheitstechnische Aspekte klären", sagte Walker laut einer Mitteilung am Montagabend.

Für eine sichere Stromversorgung im kommenden Winter könne es sinnvoll sein, die beiden Kernkraftwerke für den Bedarfsfall weiter zur Verfügung zu haben, sagte Walker. Es gehe um einen begrenzten Zeitraum und eine Überbrückung in einer schwierigen Zeit. "Einen Wiedereinstieg in diese immens teure Hochrisikotechnologie wird es nicht geben." Die Sicherheit von Mensch und Umwelt stehe bei jeder Entscheidung an erster Stelle.

Eigentlich war vorgesehen, dass die in Deutschland verbliebenen Meiler Isar 2 in Niederbayern, Emsland in Niedersachsen und Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg zum Jahresende vom Netz gehen. Weil Russland weniger Gas liefert und angesichts stark angestiegener Energiepreise wird in Deutschland seit Monaten über einen möglichen längeren Betrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke diskutiert.

(dpa)