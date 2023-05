Umweltministerium

vor 20 Min.

Nach Auszeit zurück: Schlund leitet bald Nationalpark

An der Spitze des Nationalparks Schwarzwald steht ein Wechsel an: Wie Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) am Mittwoch mitteilte, geht Leiter Thomas Waldenspuhl Ende September in den Ruhestand.

Nachfolger wird ab Oktober Wolfgang Schlund, der die Nationalparkverwaltung schon mit Waldenspuhl von 2014 bis 2021 geführt hatte. Schlund hatte sich 2021 eine Auszeit genommen, um die Meere der Welt auf einem Segelboot zu erkunden. Der promovierte Biologe gilt als Experte für wildlebende Säugetiere. Nationalpark Schwarzwald (dpa)

