14-jähriger Radfahrer von abbiegendem Auto schwer verletzt

Ein 14-jähriger Radfahrer ist von einem abbiegendem Auto in Böblingen schwer verletzt worden.

Er kam in ein Krankenhaus, so die Polizei am Sonntag. Der Radfahrer fuhr mit einem Pedelec entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg. Eine 76-jährige Autofahrerin war in der Gegenrichtung auf der Straße unterwegs und wollte nach rechts abbiegen, als es aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß an einer Einmündung kam. Der 14-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich.

(dpa)