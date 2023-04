Auto kracht in Baum - Fahrerin schwer verletzt

Ein Autofahrerin ist bei Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) von der Straße abgekommen, in einen Baum gekracht und hat sich dabei schwer verletzt.

Die 31-Jährige war am Samstag aus zunächst ungeklärten Umständen von der Straße abgekommen und erst an einen Verkehrsleitpfosten und anschließend an einen Baum geprallt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren.

