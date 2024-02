Auto und Bus stoßen zusammen: Zwei Schwerverletzte

Fünf Menschen sind bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus bei Hirschberg (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden, zwei davon schwer.

Sie kamen in ein Krankenhaus, wie es in einer Mitteilung der Polizei von Samstag hieß. Die beiden Fahrzeuge stießen am Freitag auf der Bundesautobahn 5 zwischen Hirschberg und Ladenburg zusammen.

Ein 47-jähriger Busfahrer fuhr auf einer Landstraße, als er an einer Ausfahrt in die falsche Richtung auf die BAB 5 auffuhr. Der Bus mit den 13 Personen geriet in den Gegenverkehr. Der Fahrer versuchte noch den Bus auf der Autobahn zu wenden, kollidierte jedoch mit einem entgegenkommenden Auto auf der rechten Fahrspur. Dabei wurden dessen 68-jähriger Fahrer sowie seine 59-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Im Bus verletzten sich drei Personen leicht.

An den beiden Fahrzeugen entstand zusammen ein Schaden von rund 70 000 Euro. Die Autobahn war für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Heidelberg gesperrt. Warum der Fahrer falsch auf die Autobahn auffuhr, war zunächst unklar.

(dpa)