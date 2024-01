Autofahrer fährt durch Bahnschranke und wird von Zug erfasst

Ein Mann ist mit seinem Wagen von einem Zug erfasst worden, nachdem er durch eine geschlossene Bahnschranke im Landkreis Dillingen an der Donau gefahren ist.

Zudem habe das Signallicht am Montag rot gezeigt, teilte die Polizei mit. Der 76-Jährige wurde durch den Zusammenstoß in Gundelfingen an der Donau an der Grenze zu Baden-Württemberg in seinem Auto eingeklemmt. Er kam mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Sowohl der Lokführer, die Zugbegleiterin als auch die 45 Fahrgäste blieben unverletzt. Der entstandene Schaden am Bahnübergang konnte zunächst nicht eingeschätzt werden. Die Bahnstrecke zwischen Gundelfingen und Neuoffingen war für mehrere Stunden gesperrt.

(dpa)