Autofahrer überschlägt sich auf A7 und wird schwer verletzt

Ein Mann hat sich mit seinem Auto auf der A7 bei Heidenheim an der Brenz überschlagen und ist schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen.

Zunächst sei der 34-Jährige mit seinem Wagen in die Leitplanke geprallt, teilte die Polizei am Samstag mit. Daraufhin geriet das Auto auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, kam auf den Grünstreifen und überschlug sich dort. Der 34-Jährige wurde am späten Freitagabend von der Feuerwehr befreit. Nach Angaben eines Zeugen war der Mann sehr schnell gefahren.

(dpa)