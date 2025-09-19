Icon Menü
Unfälle: Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Bäume

Unfälle

Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Bäume

Ein 29-Jähriger wird nach einem Crash aus seinem Auto geschnitten. Der Wagen ist völlig zerstört. Was ist zum Unfallhergang bekannt?
Von dpa
    Ein Krankenwagen bringt den Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild)
    Ein Krankenwagen bringt den Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Marcel Kusch/dpa

    Bei einem Überholmanöver hat ein Autofahrer in Malsch (Kreis Karlsruhe) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen zwei Bäume geprallt. Rettungskräfte mussten den 29-Jährigen aus dem Fahrzeug schneiden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

    Am Donnerstagabend fuhren nach ersten Erkenntnissen der Polizei drei Autos hintereinander, als die beiden hinteren Fahrer nach dem Ortsausgang zeitgleich zum Überholen angesetzten. Dabei seien die Wagen leicht zusammengestoßen. Der 29-Jährige sei in den Grünstreifen geraten und gegen die Bäume geprallt. Sein Wagen wurde den Angaben zufolge komplett zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens war laut der Polizeisprecherin zunächst unklar.

