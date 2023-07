Autofahrerin stirbt bei Auffahrunfall mit Lkw auf A861

Bei einem Auffahrunfall mit einem Lastwagen hat eine 32-jährige Autofahrerin auf der Autobahn 861 ihr Leben verloren.

Der Lkw sei am frühen Montagabend auf den Wagen der Frau aufgefahren, teilte die Polizei mit. Diese sei so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Der 62-jährige Lkw-Fahrer war auf dem Weg zur Schweizer Grenze. Ungefähr 200 Meter vor der Anschlussstelle Rheinfelden-Süd (Landkreis Lörrach) kam es demnach zum Unfall.

Ab etwa 17.15 Uhr sei die Südfahrbahn voll gesperrt worden - der Verkehr wurde bereits an der Anschlussstelle Lörrach-Ost an der A98 abgeleitet. Die Verkehrspolizei in Weil am Rhein hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

(dpa)