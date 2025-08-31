Autos stoßen frontal zusammen - drei Menschen verletzt

Drei Menschen sind bei der frontalen Kollision zweier Autos auf einer Landstraße bei Heddesheim (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. In der Nacht zum Sonntag sei ein 35-jähriger Autofahrer von seiner Fahrspur abgekommen, teilte die Polizei mit. Demnach stieß sein Wagen mit dem Auto einer 33-Jährigen zusammen, die ihm entgegenkam.

Der 35-Jährige und sein 33 Jahre alter Beifahrer wurden laut Polizei schwer verletzt. Die 33-jährige Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wurde auf etwa 43.000 Euro geschätzt.

Es seien Betriebsstoffe auf der Straße ausgelaufen. Eine Spezialfirma habe die Straße reinigen müssen, hieß es. Das Teilstück der Landstraße wurde für fast fünf Stunden gesperrt. Um den Unfallhergang zu klären, wurde ein Gutachter hinzugezogen.