Beifahrerin bei Kollision zweier Autos schwer verletzt

Bei einem Zusammenprall von zwei Autos sind eine Beifahrerin schwer und beide Fahrer leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, übersah ein 39-Jähriger am Samstagvormittag beim Rausfahren aus einer Hofeinfahrt in Nürtingen (Landkreis Esslingen) ein auf der Straße fahrendes Auto.

Er prallte mit dem Wagen zusammen, wobei die 53-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Auto schwer verletzt wurde. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Fahrer und der 39-Jährige wurden leicht verletzt.

(dpa)