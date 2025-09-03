Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Betrunkene rammt Streifenwagen bei Polizeikontrolle

Unfälle

Betrunkene rammt Streifenwagen bei Polizeikontrolle

Dumm gelaufen: Polizeibeamte wollen eine Autofahrerin kontrollieren. Sie hält zwar an, stößt beim Parkversuch aber mit dem Streifenwagen zusammen. Schnell wird klar, warum sie so schlecht rangierte.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei dem Versuch zu Parken kollidiert eine Autofahrerin mit einem Streifenwagen. (Archivbild)
    Bei dem Versuch zu Parken kollidiert eine Autofahrerin mit einem Streifenwagen. (Archivbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa

    Bei einer Verkehrskontrolle in Karlsruhe hat eine Autofahrerin beim Parken einen stehenden Streifenwagen gerammt. Die 54-Jährige habe beim Versuch, den Wagen am Fahrbahnrand zu parken, mehrfach rangiert und sei dabei mit dem stehenden Auto der Beamten kollidiert, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von rund 1,6 Promille. Die betrunkene Fahrerin muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden