Frau stirbt nach Frontalzusammenstoß zweier Autos

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Unterfranken ist eine Frau gestorben.

Eine weitere Frau sei bei dem Unfall auf einer Kreisstraße bei Gelchsheim (Landkreis Würzburg) schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach war eine 73-Jährige am Sonntag mit ihrem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Wagen einer 70-Jährigen zusammengestoßen.

Beide Frauen seien mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in Kliniken gebracht worden. Die 73-Jährige sei in der Nacht auf Montag im Krankenhaus gestorben. Warum die Frau mit ihrem Wagen auf gerade Strecke in den Gegenverkehr geraten war, blieb laut Polizei zunächst unklar. Ein Experte soll Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Suche nach der genauen Unfallursache helfen.

(dpa)