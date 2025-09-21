Frontalzusammenstoß auf B35 mit mehreren Verletzten

Nahe Karlsruhe sind bei einem Verkehrsunfall vier Menschen verletzt worden. Ein 62-Jähriger war nach Polizeiangaben am Samstagabend auf der Bundesstraße 35 zwischen Neudorf und Graben mit dem Auto in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit dem Fahrzeug eines 50-Jährigen zusammen und geriet dann auch noch frontal in den Wagen eines 55-Jährigen.

Beide entgegenkommenden Fahrzeuge wurden nach rechts in einen Wildzaun geschleudert. Der mutmaßliche Unfallverursacher und eine 36 Jahre alte Mitfahrerin aus einem der entgegenkommenden Autos erlitten leichte Verletzungen - die beiden anderen Fahrer wurden schwer verletzt. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser.

Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 32.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.