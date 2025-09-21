Icon Menü
Unfälle: Frontalzusammenstoß – ein Toter und eine Schwerverletzte

Unfälle

Frontalzusammenstoß – ein Toter und eine Schwerverletzte

Ein 27-Jähriger verliert auf gerader Strecke die Kontrolle über seinen Wagen und prallt frontal mit einem anderen Auto zusammen. Was die Polizei weiß.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Für einen der Beteiligten kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
    Für einen der Beteiligten kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

    Ein 27-Jähriger ist bei einem Frontalzusammenstoß seines Autos mit einem anderen Wagen bei Illingen im Enzkreis getötet worden. Eine 45 Jahre alte Frau habe schwere Verletzungen erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

    Der junge Mann sei am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur gefahren. Durch den anschließenden Zusammenstoß sei er so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort ums Leben kam. Ein Sachverständiger wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen.

