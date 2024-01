Fußgänger auf Autobahn überfahren und ums Leben gekommen

Ein Fußgänger ist auf der Autobahn 81 zwischen Mundelsheim (Ludwigsburg) und Ilsfeld (Heilbronn) überfahren worden und dabei ums Leben gekommen.

Die Person befand sich am späten Mittwochabend auf der Fahrbahn und wurde dort von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilte. Die Autobahn war in der Nacht zum Donnerstag von Stuttgart in Richtung Würzburg zwischen den beiden Anschlussstellen vollständig gesperrt. Die Polizei ging nach bisherigen Erkenntnissen von einem Suizid aus.

(dpa)