Unfälle

vor 41 Min.

Junger Mann versucht Fahrmanöver: Auto gegen Tunnelwand

Artikel anhören Shape

Ein junger Mann hat sich in einem Autobahntunnel im Kreis Lörrach an einem spektakulären Fahrmanöver versucht und dabei Totalschaden an seinem Wagen verursacht.

Laut Polizei verlor der 19-Jährige die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Tunnelwand. Nach den Angaben eines Sprechers waren vor dem Unfall auf der A98 in der Nacht auf Dienstag mutmaßlich zwei Menschen aus dem Wagen gestiegen, um den sogenannten Drift zu filmen, bei dem das Auto bei hoher Geschwindigkeit übersteuert wird und hinten ausbrechen soll. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 35.000 Euro. Die Tunnelwand wurde wohl nicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Herrschaftsbucktunnel musste zur Bergung des Autos in Richtung Minseln kurzzeitig gesperrt werden. Pressemitteilung (dpa)

Themen folgen