Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Kleinkind wird bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Unfälle

Kleinkind wird bei Sturz aus Fenster schwer verletzt

Mehrere Meter tief fällt ein kleiner Junge aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses - warum, ist bisher unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das Kind kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild)
    Das Kind kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Ein zweieinhalbjähriges Kind ist in Balingen (Zollernalbkreis) aus dem Fenster gestürzt und schwer verletzt worden. Der Junge wurde nach Polizeiangaben mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

    Das Kleinkind fiel demnach aus dem ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und stürzte mehrere Meter tief. Warum das Kind am Donnerstag aus dem Fenster fiel, sei bisher unklar.

    Zeugen alarmierten demnach den Notruf, woraufhin Rettungsdienst und Polizei ausrückten. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden