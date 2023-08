Krangewicht fällt auf Arbeiter - lebensgefährlich verletzt

Auf einer Baustelle in Weil am Rhein ist ein tonnenschweres Gewicht auf die Beine eines Arbeiters gefallen und hat den Mann lebensgefährlich verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, arbeitete der 29-Jährige am Freitag auf der Baustelle im Landkreis Lörrach. Beim Verladen der Krangewichte fiel eines davon auf die Beine des Arbeiters. Wie es dazu kam, war zunächst nicht klar. Nach seiner Bergung wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

(dpa)