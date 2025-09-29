Icon Menü
Unfälle: Lastwagen kippt mit Container um

Lastwagen kippt mit Container um

Bei Arbeiten kippt ein Lastwagen mitsamt Container um. Noch sind viele Fragen offen.
Von dpa
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbid)
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbid) Foto: David Inderlied/dpa

    Ein Lastwagen ist mitsamt Container in Stuttgart umgekippt. Zu dem Unfall kam es nach ersten Erkenntnissen beim Be- oder Entladen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verletzt wurde niemand. Näheres war zunächst unklar.

