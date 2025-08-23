Lastwagen prallt gegen Straßenbahnhaltestelle

Ein Lastwagen ist in Mannheim in eine Straßenbahnhaltestelle gefahren. Der Fahrer sei mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. «Glücklicherweise habe am Morgen niemand an der Haltestelle gestanden und auf eine Bahn gewartet», sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge liegen die Trümmerteile der Haltestelle auf der Straße verteilt.

Laut der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) kommt es zu Einschränkungen der Straßenbahnlinie 1. Die Bahnen würden aufgrund des Unfalls nur noch zwischen Schönau und Krappmühlstraße fahren. Für die Weiterfahrt zur Haltestelle Rheinau Bahnhof müssen Fahrgäste demnach auf einen Ersatzverkehr mit Bussen ausweichen.

Wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht klar. Ebenso werde der genaue Unfallhergang noch ermittelt, hieß es.