Unfälle: Linienbus rammt sechs Autos – Fahrer schwer verletzt

Unfälle

Linienbus rammt sechs Autos – Fahrer schwer verletzt

Rote Ampel, gerammte Pfosten, sechs demolierte Autos: Nach dem Unfall eines Linienbusses in Bahnhofsnähe sucht die Polizei nach Antworten.
Von dpa
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

    Mit einem halben Dutzend geparkter Autos ist ein Linienbus in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) zusammengestoßen. Der Busfahrer habe schwere Verletzungen erlitten, sagte eine Polizeisprecherin. Den Angaben zufolge befand sich ein Fahrgast in dem Bus. Er steht demnach unter Schock, ist aber unverletzt.

    Der Linienbus war am frühen Morgen unweit des Sindelfinger Bahnhofes gegen insgesamt sechs geparkte Autos gefahren. Dabei soll das Fahrzeug auch Pfosten und Schilder gerammt haben sowie über eine rote Ampel gefahren sein. Warum es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

