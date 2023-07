Mann rennt auf Straße und wird von Auto erfasst

Ein Mann ist bei Ulm auf die Bundesstraße gerannt und gestorben.

Der 33-Jährige wurde auf dem rechten Fahrstreifen Richtung Ulm in der Nähe der Ausfahrt Süßen von einem Auto frontal erfasst und lebensgefährlich verletzt. Zum Unfall-Zeitpunkt am Sonntag soll der Mann stark alkoholisiert gewesen sein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben. Einen Suizid-Hintergrund schloss ein Sprecher der Polizei aus. Der Mann kam mit den lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo er schließlich am Donnerstag starb.

(dpa)