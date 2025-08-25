Icon Menü
Unfälle: Metallhaken fliegt durch Scheibe: 17-Jährige schwer verletzt

Unfälle

Metallhaken fliegt durch Scheibe: 17-Jährige schwer verletzt

Eine Jugendliche fährt mit ihrer Mutter im Auto, als plötzlich ein Metallhaken durch die Windschutzscheibe fliegt. Sie ist nicht die einzige Verletzte.
    Rettungskräfte bringen die beiden Verletzen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Rettungskräfte bringen die beiden Verletzen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Eine 17 Jahre alte Beifahrerin ist am Samstagabend auf der Autobahn 6 bei Heilbronn von einem Metallhaken am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Der zehn Zentimeter große Haken flog durch die Windschutzscheibe, wie die Polizei mitteilte. Auch ein auf der Rückbank sitzender Elfjähriger wurde getroffen und leicht verletzt.

    Rettungskräfte brachten die beiden den Angaben zufolge in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Woher der Metallhaken kam, war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten laut Polizei zunächst an.

