Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto

Ein Motorradfahrer ist bei Rust (Ortenaukreis) frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen. Der 25 Jahre alte Motorradfahrer kam ersten Erkenntnissen zufolge am Freitag aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von seiner Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Die drei Insassen in dem Auto erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

