Motorradfahrerin prallt gegen Baucontainer - schwer verletzt

Eine 26-Jährige ist mit ihrem Motorrad gegen einen Baustellencontainer gefahren und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Die junge Motorradfahrerin war laut Polizei am Freitagabend mit einer 23 Jahre alten Mitfahrerin in einem Beiwagen über das Gelände einer Firma in Althütte (Rems-Murr-Kreis) gefahren. Aus bislang unbekannter Ursache habe die Frau dabei die Kontrolle über das Gespann verloren und prallte gegen den Container.

Ein Rettungshubschrauber flog die 26-Jährige demnach in eine Klinik. Die Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Warum die beiden Frauen auf dem Firmengelände unterwegs waren, blieb zunächst unklar. Ebenfalls konnte ein Sprecher nicht sagen, ob die beiden einen Bezug zu der Firma haben.