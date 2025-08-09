Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Motorradfahrerin prallt gegen Baucontainer - schwer verletzt

Unfälle

Motorradfahrerin prallt gegen Baucontainer - schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin ist mit ihrer Maschine auf einem Firmengelände unterwegs. Plötzlich verliert sie die Kontrolle über ihre Maschine.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die schwer verletzte Motorradfahrerin wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
    Die schwer verletzte Motorradfahrerin wird mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Eine 26-Jährige ist mit ihrem Motorrad gegen einen Baustellencontainer gefahren und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Die junge Motorradfahrerin war laut Polizei am Freitagabend mit einer 23 Jahre alten Mitfahrerin in einem Beiwagen über das Gelände einer Firma in Althütte (Rems-Murr-Kreis) gefahren. Aus bislang unbekannter Ursache habe die Frau dabei die Kontrolle über das Gespann verloren und prallte gegen den Container.

    Ein Rettungshubschrauber flog die 26-Jährige demnach in eine Klinik. Die Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Warum die beiden Frauen auf dem Firmengelände unterwegs waren, blieb zunächst unklar. Ebenfalls konnte ein Sprecher nicht sagen, ob die beiden einen Bezug zu der Firma haben.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden