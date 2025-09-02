Rätsel um tote Frau mit Schwimmbrille im Bodensee

Eine Leiche mit Schwimmbrille im Bodensee gibt der Schweizer Polizei Rätsel auf. Die Frau war schon vergangene Woche beim Segelhafen Rorschach tot aufgefunden worden, wie die Polizei St. Gallen mitteilte. Zur Ermittlung der Todesumstände hofft die Polizei aber nun auf Zeugen, die die Frau womöglich am Abend des 27. August gesehen haben.

Nach den Ermittlungen handelt es sich um eine 42-jährige Nigerianerin, die nicht in der Region lebte. Sie soll eine Tasche mit Habseligkeiten am Ufer deponiert haben und dann in Unterwäsche mit Schwimmflossen und Schwimmbrille ins Wasser gegangen sein. Ob sie allein oder mit anderen Personen unterwegs war, sagte die Polizei im Kanton St. Gallen nicht.

Rorschach liegt etwa 20 Kilometer Luftlinie südlich von Friedrichshafen an der Schweizer Seite des Bodensees.