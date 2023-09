Senior stirbt nach Sturz von Böschung in Krankenfahrstuhl

Rund drei Wochen nach seinem Unfall in einem Krankenfahrstuhl bei Haigerloch (Zollernalbkreis) ist ein Senior seinen schweren Verletzungen erlegen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, starb der 82-Jährige am Montag. Der Mann war im August zum Pilzesammeln im Wald gewesen. Wohl wegen Kreislaufproblemen hatte er ungewollt seinen elektrischen Krankenfahrstuhl in Bewegung gesetzt und war damit eine rund zehn Meter hohe Böschung hinuntergestürzt.

(dpa)