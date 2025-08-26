Seniorin im Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Eine 81 Jahre alte Autofahrerin ist im Landkreis Karlsruhe mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und in ihrem Wagen eingeklemmt worden. Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau nach der Bergung durch Feuerwehrleute in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

In einem Kreisverkehr in Rheinstetten hatte die Seniorin laut Polizei offenbar die Straßenbahn übersehen. Diese schob das Auto den Angaben nach mit, bis es schließlich zwischen einem Strommast und der Bahn eingeklemmt stehen blieb. Ob die Frau ein Rotlicht übersehen oder die Ampelanlage einen Defekt gehabt habe, muss die Polizei nach Angaben einer Sprecherin ermitteln.

Ein Passant, der bei der Rettung half, habe sich eine leichte Schnittverletzung zugezogen. Diese habe nicht medizinisch versorgt werden müssen, hieß es.

Wegen des Unfalls war der Streckenabschnitt der Linie S2 zwischen Mörsch Rösselsbrünnle und Forchheim Oberfeldstraße in beide Richtungen zunächst nicht befahrbar. Die Linie S2 ende am Dornröschenweg, teilten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe mit. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. «Aufgrund der aktuellen Verkehrssituation ist bei den eingesetzten Bussen mit Verspätungen zu rechnen», hieß es weiter.