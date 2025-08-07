Seniorin stürzt in Bus - doch der fährt einfach weiter

Die Fahrerin eines Linienbusses ist weitergefahren, obwohl eine ältere Frau beim Anfahren gestürzt und verletzt liegengeblieben ist. Ob die Busfahrerin von dem Geschehen etwas mitbekam, war nach Polizeiangaben zunächst unklar.

Die 86-Jährige war in den Bus in Dunningen (Kreis Rottweil) eingestiegen und wollte ihr Ticket entwerten, als der Bus weiterfuhr, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe die Frau das Gleichgewicht verloren und sei im Gang hingefallen. Bei dem Sturz habe sich die 86-Jährige verletzt. Erst mit der Hilfe anderer Fahrgäste habe die Frau wieder aufstehen können.

Die Seniorin habe sich später in ärztliche Behandlung begeben. Wie schwer die Verletzung war, gab die Polizei nicht an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Vorfall am Dienstag vergangener Woche. Sollten deren Aussagen die Angaben der 86-Jährigen bestätigen, könnte es laut Polizei eine Anzeige gegen die Busfahrerin geben.