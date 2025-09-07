Unfall auf Autobahn-Parkplatz: Fahrer stirbt

Auf einem Parkplatz an der Autobahn 5 ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Am frühen Morgen kollidierte der 27-Jährige mit seinem Auto frontal mit einem geparkten Sattelzug, wie die Polizei mitteilte. Demnach erlag der Mann noch auf dem Autobahnparkplatz Neuenburg-West (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) seinen schweren Verletzungen.

Die beiden Insassen des Sattelzugs wurden laut Polizei nicht verletzt. Der Schaden wurde auf etwa 75.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und sucht nach Zeugen.